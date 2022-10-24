Глава украинской разведки хитро ответил, жив ли Путин 3 24.10.2022, 12:27

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Буданов прокомментировал слухи о «смерти» и «двойниках» российского диктатора.

Российские элиты, в том числе и политические, не обрадовались аннексии украинских территорий. Они еще больше осознали, что близится конец. Борьба за трон российского диктатора Владимира Путина обострилась.

Об этом в интервью «Украинской правде» заявил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.

По его словам, на церемонию легализации аннексии Путиным четырех украинских областей никто не был рад. Политическая элита России негативно отреагировала на очередную аннексию.

«Это катастрофа для них, они это прекрасно знают. Они еще больше поняли, что это конец. Это конец и надо искать выходы. Высшее военно-политическое руководство начало наносить массированные удары – это акт терроризма – с целью принудить к переговорам. Они так это видят. Это не сработает. Другие побежали договариваться, как принято говорить, с западными странами. Как договариваться? Говорить: «Мы здесь ни при чем, это не мы. А мы готовы к изменениям, это все надо прекратить», - заявил Буданов.

Образ жизни Путина после аннексии украинских областей не изменился, отметил глава ГУР. На уточняющий вопрос, продолжает ли диктатор жить в бункере, Буданов ответил: «Он не изменился совершенно, это же больное сознание. Продолжает себе существовать какой-то условный Путин».

Буданов объяснил, почему Путин стал «мягче к переговорам», о чем ранее говорил президент Турции Эрдоган.

«Конечно стал мягче, когда у тебя осталось 13% ракет от начала полномасштабной войны, когда у тебя погибли более 60 тысяч человек и в три раза больше раненых, когда наносятся удары, когда нечем воевать. Когда ты начинал победную «спецоперацию» для себя, а вошел в мобилизацию. Когда тебя не воспринимают уже нигде в мире и все смеются: «А, это «вторая армия в мире», да? Интересно…»,- пояснил глава ГУР.

Буданова уже традиционно спросили, жив ли Путин и докладывали ли ему, что президента РФ уже нет среди живых. Ответ был довольно хитрым.

«Мы со всей ситуацией разбираемся. Не торопитесь. Если знать все наперед, будет неинтересно жить дальше (улыбается)», - сказал Буданов.

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