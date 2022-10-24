Огромный лось и авто разминулись буквально в паре сантиметрах: видео 24.10.2022, 12:35

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ЧП чуть не произошло на дороге в Узденском районе.

Это видео, присланное abw.by читателем, наглядно демонстрирует, как стремительно могут развиваться события, когда на дорогу выскакивает дикое животное. Так быстро, что, похоже, водитель и не понял, что произошло и чем все это могло бы закончиться:

По счастливой случайности, огромный лось и автомобиль успели разминуться буквально в паре сантиметрах, благо,скорость авто была не высока. Читатель говорит, что видео снято на дороге Могильное – Узда в Узденском районе.

На дороге не стоит терять бдительность ни днем, ни ночью. Октябрь – месяц, когда у лосей и оленей продолжается гон, хотя риск наездов существует и в другие месяцы. Будем внимательны.

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