Пилоты российского Су-30, упавшего в Иркутске, потеряли сознание из-за азота в кислородных баллонах 10 24.10.2022, 12:36

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Баллоны готовит к полету наземный персонал.

Пилоты истребителя Су-30, который упал в Иркутске 23 октября, не отвели его от жилых домов и не катапультировались, так как потеряли сознание. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Собеседник агентства не исключил, что пилоты могли потерять сознание из-за остатков азота в кислородных баллонах, которые готовит к полету наземный персонал.

Следствие рассматривает две основные версии произошедшего: отказ авиационной техники и ошибка пилотирования, говорится в сообщении Следственного комитета России.

По информации телеграм-канала «112», летные испытания в этот день одновременно проходили сразу два самолета Су-30. Один истребитель совершил плановую посадку, а второй продолжил полет. При этом пилоты перестали выходить на связь, это продолжалось около 20 минут. Тогда севший Су-30 снова подняли в воздух. Когда самолет приблизился к переставшему выходить на связь истребителю, летчики увидели, что экипаж находится без сознания.

Су-30 потерпел крушение, когда у него закончилось топливо, пишет телеграм- канал «112».

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