Лукашисты испугались комментариев белоруски в Telegram 4 24.10.2022, 12:40

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В Гродно прошел абсурдный суд над Натальей Тодрос.

В суде Октябрьского района Гродно 19 октября был вынесен приговор Наталье Тодрос, которая обвинялась по ст. 369 Уголовного кодекса («Оскорбление представителя власти»). Дело рассматривал судья Виталий Лабоцкий, пишет правозащитный центр «Весна».

Наталью обвинили в том, что в октябре 2020 года она оставила комментарии в телеграм-канале под сообщениями о милиционерах. Сообщения, по мнению судьи, были «непристойными по форме и оскорбительными по содержанию».

17 июля 2022 Наталью уже судили по той же статье в суде Центрального района Минска.

19 октября судья Октябрьского суда Гродно Виталий Лабоцкий признал Наталью Тодрос виновной по ст. 369 Уголовного кодекса («Оскорбление представителя власти») и, по совокупности наказаний, присудил ей 2 года и 6 месяцев ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа («домашней химии»). Также Наталье присудили штраф размером 2000 рублей.

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