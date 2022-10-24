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Яковенко: Произойдет та самая русская смута, которая приводит к свержению власти

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  • 24.10.2022, 12:53
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Яковенко: Произойдет та самая русская смута, которая приводит к свержению власти
Игорь Яковенко

Линия раскола между армией и Кремлем становится глубже.

Экс-депутат Госдумы РФ, российский оппозиционер и журналист Игорь Яковенко считает, что непреодолимые противоречия между Кремлем и Генштабом в итоге приведут к свержению Путина и распаде России. Об этом эксперт заявил в интервью Евгении Кутновой для YouTube-канала Politeka Online.

По словам Яковенко, трещина между Кремлем и армией пролегла с самого начала полномасштабной войны, когда Генштаб был против войны.

«Об этом свидетельствуют некоторые выступления бывших сотрудников Генштаба – генерала Ивашов и полковника Ходаренко. Они говорили, что воевать со всем миром Россия не может. Это отражение позиции Генштаба», – сказал оппозиционер. Затем он добавил, что Генштаб все же вынужден был выполнить приказ главнокомандующего Путина и, естественно, у армии РФ не получилось захватить Киев за три дня и покорить Украину, поэтому сегодня именно генералы оказались ответственными за все поражения во время «спецоперации».

«Эта линия раскола между Кремлем и Генштабом достаточно очевидно углубляется. Но пока она пошла вниз и доходит уже до каждого военнослужащего», – отметил Яковенко. Практически каждый российский солдат ощущает, что его предают, когда бестолковое командование приказывает не отступать в случае угрозы окружения, а продолжать удерживать тот или иной населенный пункт, что приводит к уничтожению военнослужащих.

«Это абсолютно преступное, даже с точки зрения интересов России, командование становится очевидным предательством для военнослужащих, которые, естественно, возмущены этим. Но кроме всего прочего, люди оказываются на фронте без обмундирования, без достаточных средств к жизнеобеспечению и тоже воспринимают это как предательство», – объяснил журналист. После этого он снова подчеркнул, что линия раскола между Кремлем и армией становится все глубже и глубже. И в случае серьезного военного поражения приведет к тому, что российская армия выйдет из подчинения командованию и в общем-то произойдет то, что многократно предсказывалось.

«Произойдет та самая русская смута, которая неоднократно бывала в истории России и которая приводит к свержению власти и в конечном итоге к распаду РФ», – спрогнозировал Яковенко.

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