Названы самые знаковые белорусские моменты в НХЛ 24.10.2022, 13:23

Среди них - победный гол Салея в матче финала Кубка Стэнли, первый хет-трик Костицына-старшего и дебют в 1960-е.

Стартовал новый сезон Национальной хоккейной лиги. Он точно не обойдется без участия белорусов. Егор Шарангович и Алексей Протас будут выступать за свои команды с самого начала чемпионата, Владислав Колячонок наверняка поднимется в «Аризону» по ходу турнира, Данила Климович может наработать на дебют. Есть повод вспомнить самые знаковые белорусские моменты в сильнейшей лиге планеты, пишет pressball.by.

11 декабря 1963 года. Первая история связана именно с этой датой. Принято считать, что белорусским пионером в НХЛ был Александр Андриевский, и о нем мы поговорим ниже. С одной стороны, это скорее правда. С другой — не совсем. Был человек, который дебютировал в лиге значительно раньше. И который родился на территории нынешней Беларуси. Его зовут Джон Мишук. 11 декабря 1963 года защитник, которому тогда было 23 года, вышел на лед в форме «Детройта» в матче регулярного чемпионата с «Торонто». Исполнил три броска, заработал две минуты штрафа и завершил игру с показателем полезности "+1". Такой получилась первая игра в НХЛ в исполнении уроженца Налибок.

Ян, именно такое имя при рождении получил будущий хоккеист, появился на свет в 1940 году, к тому времени его родные Налибоки уже входили в состав БССР. Правда, на родине он прожил всего три года. В 1943 году нацисты сожгли деревню, а жителей принудительно отправили в Германию, где семья Мишуков на некоторое время осталась и после войны. В 50-е отец Яна переехал в Канаду, нашел там работу, а затем перевез к себе и родных. Яна вскоре на местный манер стали называть Джоном, у парня появилась мечта: стать профессиональным хоккеистом. Он был вынужден подрабатывать разносчиком газет, чтобы заработать на хоккейную экипировку. Все в итоге получилось: Джон попал в юниорскую команду «Гамильтон», а оттуда, транзитом через АХЛ, оказался и в НХЛ. Времена тогда были другие, начинающие хоккеисты не зарабатывали сотен тысяч долларов. Так что Мишуку приходилось летом работать на сталелитейном и пивном заводах, чтобы кормить семью.

В НХЛ мощный защитник провел шесть сезонов. Сыграл за «Детройт», «Чикаго» и «Филадельфию» 237 матчей и набрал 46 (7+39) очков в регулярных чемпионатах НХЛ. В Кубке Стэнли у него 3 (0+3) балла в 19 играх. Джон пересекался с легендой НХЛ Терри Савчуком, а также запомнился участием в большом количестве драк. После хоккея наш земляк построил довольно успешный семейный бизнес. В 2019 году, спустя 76 лет Джон побывал в родных Налибоках.

27 декабря 1992 года. Отсюда начинает свой отсчет история белорусов в НХЛ периода суверенитета. Именно в этот день форвард Александр Андриевский сыграл свой первый и последний матч главной лиге мира. Минчанину тогда было 24 года, в 1991-м он был задрафтован «Чикаго» в десятом раунде под общим 220-м номером. Александр отправился за океан, здорово начал сезон в фарме «Чикаго» в тогда еще существовавшей лиге IHL и заработал вызов в основную команду. Увы, закрепиться в составе «ястребов» не вышло. Андриевский вновь спустился в фарм, где провел и следующий сезон, а затем вернулся в Европу, где построил хорошую карьеру.

В историю нападающий вошел. Пусть он провел в НХЛ всего одну игру, зато она стала первой для белорусов в современную эру.

11 ноября 1995 года. Андриевский в своем единственном матче не забросил. Не было шайб и на счету защитника Олега Микульчика, который отыграл 37 матчей за «Виннипег» и «Анахайм». Автором первого белорусского гола в НХЛ стал Владимир Цыплаков. «Лос-Анджелес» задрафтовал 26-летнего нападающего в 1995-м, к тому времени Владимир провел в минорных лигах Северной Америке уже два года. «Короли» сразу же подписали с белорусом контракт и вскоре позволили ему дебютировать в НХЛ. Цыплаков забросил уже во втором матче — с «Питтсбургом».

Цыплаков в итоге провел в НХЛ шесть сезонов за «Лос-Анджелес» и «Баффало». Набрал 170 (69+101) очков в 331 матче «регулярки» и 3 (1+2) балла в 18 встречах плей-офф.

22 июня 1996 года. В этот день был установлен рекорд, который не побит до сих пор. В Сент-Луисе на драфте НХЛ Руслан Салей был выбран под общим девятым номером. Столь высокое доверие белорусскому защитнику оказал "Анахайм". Не просто так: белорус появился в Северной Америке за год до драфта и отыграл хороший сезон за «Лас-Вегас Тандер» в IHL. Практически сразу после «ярмарки» Салей подписал с «Майти Дакс» контракт на три года, в первом же сезоне дебютировал в НХЛ и провел 30 матчей. Что было дальше? Великолепная НХЛовская карьера: 14 сезонов за «Анахайм», «Флориду», «Колорадо» и «Детройт», 916 матчей и 204 (45+159) очка в регулярках, 62 игры и 16 (7+9) баллов в плей-офф. Статус уважаемого защитника и, пожалуй, лучшего белорусского хоккеиста в суверенной истории.

23 апреля 1998 года. Джон Мишук сделал это в апреле 1963-го. А Владимир Цыплаков — спустя 35 лет. Нападающий «Лос-Анджелеса» стал первым белорусом в суверенную эпоху, который сыграл в матче плей-офф Кубка Стэнли. Это был, наверное, лучший сезон Цыплакова в НХЛ. В «регулярке» он набрал 52 (18+34) очка в 73 матчах и стал третьим бомбардиром «Королей» и вторым по показателю полезности — «+15». «Лос-Анджелес» с Цыплаковым, Йозефом Штумпелом, Гленом Мюрреем, Люком Робитайлом и другими занял второе место в Тихоокеанском дивизионе. Но в плей-офф у «Кинз» не получилось: в первом же раунде они «всухую» уступили «Сент-Луису».

Владимир поучаствует в плей-офф еще дважды: в составе «Баффало» в 2001-м и 2002-м, но дальше полуфинала конференции так не доберется.

2 мая 2001 года. Цыплаков же стал и первым белорусом, которому удалось забросить шайбу в плей-офф. Так сложилось, что этот гол стал для Владимира вообще последним в НХЛ. И единственным в Кубке Стэнли. И, что самое интересное, забросил белорус... «Питтсбургу». Да-да, и первый гол Цыплакова в НХЛ, и последний случились в матчах именно с «Пингвинз».

27 мая 2003 года. Просто сыграть в плей-офф — это одно дело. Совсем другое: максимально приблизиться к Кубку Стэнли. За всю белорусскую историю НХЛ это пока удалось только одному человеку. Конечно же, Руслану Салею. В плей-офф-2003 «Майти Дакс оф Анахайм» были посеяны седьмыми. Но чуть не сотворили чудо. В первом раунде «утки» выбили из розыгрыша монструозный «Детройт» с Федоровым, Халлом, Шэнахэном и Лидстремом. Затем в шести матчах обыграли лучшую команду регулярного чемпионата «Даллас». В финале Запада «всухую» обыграли «Миннесоту» с феерившим Марианом Габориком.

27 мая «Анахайм» впервые в своей истории провел матч финала Кубка Стэнли. А Салей стал первым белорусом, поучаствовавшим в такой игре. Руслан, к слову, сыграл во всех встречах того плей-офф. А в третьей игре финала с «Нью-Джерси» именно белорус забросил победную шайбу в овертайме. Это была классная серия, исход которой решился в седьмом матче. Кубок взяли все же «Девилз» с великолепными Патриком Элиашем и Мартином Бродо. А вратарь «Могучих уток» Хуан-Себастьян Жигер стал лишь пятым, и пока последним, игроком в истории, который получил приз самому ценному игроку плей-офф, проиграв в финале.

31 мая 2003 года. Речь, конечно, о той самой победной шайбе Руслана Салея в овертайме третьего матча. «Анахайм» проигрывал в серии со счетом 0:2, но эта важнейшая победа помогла «Уткам» вернуться в серию. Конечно же, шайба Руслана остается пока единственной белорусской в финале Кубка Стэнли.

27 декабря 2008 года. Рекорд Салея на драфте не побит до сих пор, но к нему практически вплотную приблизился Андрей Костицын. В 2003-м новополочанин был выбрал «Монреалем» под общим десятым номером. В 2005-м старший из братьев дебютировал в НХЛ, а в 2008-м стал автором первого белорусского хет-трика в лиге. Видимо, такова судьба «Питтсбурга»: участвовать в исторических для белорусов событиях. Да-да, именно в матче с «Пингвинз» Андрей впервые забросил три шайбы.

В «регулярках» «трюк со шляпой» также исполняли Сергей Костицын, Михаил Грабовский и Егор Шарангович.

17 апреля 2010 года. А вот в плей-офф хет-трик оформлял только Костицын-старший. Случилось это в первом раунде Кубка Стэнли-2010 против «Вашингтона». «Монреаль» в итоге добрался до финала конференции, где «Филадельфии».

Андрей Костицын провел 398 матчей и набрал 222 (103+119) очков в «регулярках» и заработал 23 (14+9) баллов в 49 встречах плей-офф.

13 января 2022 года. В этот день в НХЛ дебютировал Владислав Колячонок. И защитник «Аризоны» стал самым молодым белорусом, когда-либо выходившим на лед в главной лиге мира. Владиславу было 20 лет, 7 месяцев и 17 дней. Он побил предыдущее достижение Сергея Костицына, который дебютировал в НХЛ в 20 лет, 8 месяцев и 23 дня.

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