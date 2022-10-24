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«Нет тела — нет денег»

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  • 24.10.2022, 13:07
«Нет тела — нет денег»

Родственников ликвидированных в Украине оккупантов «кидают» с выплатами «гробовых».

Родственники ликвидированных в Украине оккупантов жалуются на то, что кремлевские власти отказывают им в выплате так называемых «гробовых» выплат.

Как сообщает «Радио Свобода», по словам одной женщины, сын-оккупант которой погиб в Украине, это чаще всего это касается тех военных, тела которых не найдены.

«У нас много матерей, которые ищут своих детей. Две мамы уже похоронили... Девушка из Нижнего Новгорода... Ее муж был в той колонне, что и мой сын. Ей сказали, что он погиб. Но результат ДНК был отрицательным. Тела нет. У нее маленький ребенок и она спросила о зарплате мужчины, боевых выплатах и деньгах за командировку. «Нет тела – нет денег», – ответили ей», – говорит россиянка.

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