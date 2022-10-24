закрыть
24 октября 2022, понедельник, 15:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Ученые нашли в пустыне Гоби петроглифы с изображением мамонтов

  • 24.10.2022, 13:16
  • 1,618
Ученые нашли в пустыне Гоби петроглифы с изображением мамонтов

Обнаружены три новых палеолитических поселения.

Турецкий ученый и его команда обнаружили археологические документы, касающиеся культурных связей между древней тюркской группой и регионом в монгольской пустыне Гоби, которая является одной из крупнейших пустынь в мире, сообщает Аkipress (перевод — lenta.ua).

Научная группа во главе с ученым Семихом Гюнери продолжила свои исследования в пустыне Гоби в рамках проекта «Археологические ресурсы тюркской культуры в Центральной Азии» (OTAK), который проводится с 1995 года.

Гюнери заявил, что команда обнаружила три новых палеолитических поселения, одно внутри пещеры и два на открытой местности, добавив, что образцы каменных орудий, которые они собрали и проанализировали, были указаны между 15 000–12 000 лет до нашей эры.

Исследователи обнаружили фигурки мамонтов, принадлежавшие алтайским тюркам в разные периоды, наряду со следами верхнего палеолита, подразделения древнекаменного века, поселений в регионе.

«Две фигуры мамонта, которые мы нашли в районе Гурван Сайхан Уул, стали для нас весьма неожиданными», — отметил Гюнери.

«Наскальные изображения этих крупных млекопитающих, вымерших в последнюю эпоху верхнего палеолита, являются наиболее интересными изображениями того времени», — добавил он.

Он отметил, что хотя петроглифы, представляющие собой рисунки и рельефы на скалах, не являются эквивалентом письменных исторических свидетельств, они являются прекрасным источником информации с точки зрения воссоздания повседневной жизни местных общин, погребальных обычаев, жилищных стилей и много жизненных событий.

Группа заметила, что наскальные рисунки распространились от района Алтайских гор до юга столицы Монголии Улан-Батора.

«Эта линия наскальных рисунков, которая также прошла через пустыню Гоби, является важнейшим свидетельством присутствия алтайских тюрков в этом регионе», — пояснил Гюнери.

По словам ученого, команда ранее расшифровала развитие культурных связей между Сибирью и Гёбекли-Тепе тысячи лет назад с помощью вещественных доказательств.

«Мы впервые проводим исследования периода палеолита в регионе Монголии. Наличие таких ранних поселений в пустынной местности вызывает восхищение», — пояснил Гюнери.

Алтайские тюрки — древний тюркский этнос, проживающий в основном в сибирском регионе, находящийся сегодня на территории России.

Алтайские тюрки являются важным источником информации об истории региона и современных тюрках с их кочевой культурой.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Катастрофа путинской армии
Катастрофа путинской армии Гарри Каспаров
Путин стал террористом
Путин стал террористом Михаил Ходорковский
Страх добивает лукашистов 
Страх добивает лукашистов  Артем Черников
Марш мудрости продолжается
Марш мудрости продолжается Ирина Халип