Ученые нашли в пустыне Гоби петроглифы с изображением мамонтов 24.10.2022, 13:16

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Обнаружены три новых палеолитических поселения.

Турецкий ученый и его команда обнаружили археологические документы, касающиеся культурных связей между древней тюркской группой и регионом в монгольской пустыне Гоби, которая является одной из крупнейших пустынь в мире, сообщает Аkipress (перевод — lenta.ua).

Научная группа во главе с ученым Семихом Гюнери продолжила свои исследования в пустыне Гоби в рамках проекта «Археологические ресурсы тюркской культуры в Центральной Азии» (OTAK), который проводится с 1995 года.

Гюнери заявил, что команда обнаружила три новых палеолитических поселения, одно внутри пещеры и два на открытой местности, добавив, что образцы каменных орудий, которые они собрали и проанализировали, были указаны между 15 000–12 000 лет до нашей эры.

Исследователи обнаружили фигурки мамонтов, принадлежавшие алтайским тюркам в разные периоды, наряду со следами верхнего палеолита, подразделения древнекаменного века, поселений в регионе.

«Две фигуры мамонта, которые мы нашли в районе Гурван Сайхан Уул, стали для нас весьма неожиданными», — отметил Гюнери.

«Наскальные изображения этих крупных млекопитающих, вымерших в последнюю эпоху верхнего палеолита, являются наиболее интересными изображениями того времени», — добавил он.

Он отметил, что хотя петроглифы, представляющие собой рисунки и рельефы на скалах, не являются эквивалентом письменных исторических свидетельств, они являются прекрасным источником информации с точки зрения воссоздания повседневной жизни местных общин, погребальных обычаев, жилищных стилей и много жизненных событий.

Группа заметила, что наскальные рисунки распространились от района Алтайских гор до юга столицы Монголии Улан-Батора.

«Эта линия наскальных рисунков, которая также прошла через пустыню Гоби, является важнейшим свидетельством присутствия алтайских тюрков в этом регионе», — пояснил Гюнери.

По словам ученого, команда ранее расшифровала развитие культурных связей между Сибирью и Гёбекли-Тепе тысячи лет назад с помощью вещественных доказательств.

«Мы впервые проводим исследования периода палеолита в регионе Монголии. Наличие таких ранних поселений в пустынной местности вызывает восхищение», — пояснил Гюнери.

Алтайские тюрки — древний тюркский этнос, проживающий в основном в сибирском регионе, находящийся сегодня на территории России.

Алтайские тюрки являются важным источником информации об истории региона и современных тюрках с их кочевой культурой.

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