Кризис, но не карибский 11 Telegram-канал «СерпомПо"

24.10.2022, 13:25

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Путинская Россия, в отличие от СССР, вовсе не великая держава.

Глава СВР РФ Нарышкин призвал учить историю и вспомнил Карибский кризис, уроки которого «состоят в том, что политические лидеры должны находить в себе силы с тем, чтобы в решении глобальных проблем найти компромисс. Этот компромисс нужен и сегодня».

Значит, звонки Шойгу коллегам из военных ведомств ядерных стран были неслучайны. Москве, Путину срочно нужен «компромисс». Вернее то, что приостановит затеянную им самим и уже очевидно провальную СВО.

«Компромисс», понятно, на путинских условиях, который легитимировал или хотя бы «временно вывел за скобки обсуждения» не только Крым, но и другие его незаконные территориальные приобретения. Нечто вроде Московского мирного договора по итогам «зимней» войны, по которому СССР отошло 11% территории Финляндии.

Отсюда – то толстые намеки на возможность применения РФ ТЯО, то страшилки, что Украина или взорвет дамбы и затопит половину своей страны, или применит «грязную бомбу». И, конечно, уверения, что Путин всегда был готов к переговорам.

Проблема в том, что Путин, Нарышкин и вся их компания, видно, сами плохо учились в школе. И сравнение с мирным (военного столкновения не было) Карибским кризисом неуместно. Тут, скорее, надо вспоминать проигранные войны, после которых приходилось убираться восвояси. Даже великим державам, как США из Вьетнама после многолетней войны.

А путинская Россия, в отличие от СССР, вовсе не великая держава. Если у кого-то были сомнения, то 8 месяцев СВО это показали с убийственной определенностью.

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