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Белорусы продавали россиянам автохлам под видом грузовиков

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  • 24.10.2022, 13:31
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Белорусы продавали россиянам автохлам под видом грузовиков
иллюстрационное фото

Мошенники заработали около $800 тысяч.

В Следственном комитете рассказали подробности расследования дела о масштабной афере в автоторговле: мошенники предлагали россиянам купить грузовики из Европы, однако в действительности те представляли собой хлам, который к тому же невозможно ввезти и зарегистрировать в РФ. За 3 года наторговали почти на 2 миллиона рублей (около 800 тысяч долларов), а теперь их будут судить за мошенничество.

Как рассказали следователи, организованная преступная группа образовалась в 2018 году и действовала около трех лет, в нее входили семь человек.

Они размещали на российском сайте объявления о продаже грузовых автомобилей и прицепов по ценам ниже рыночных, а потенциальных покупателей убеждали приехать в Минск для осмотра фуры. Правда, для этого нужно было заключить договор об оказании услуг и заплатить около 10% от стоимости машины.

Но это еще не все: приехавшим на «смотрины» покупателям сообщали, что выбранный грузовик находится на территории Евросоюза и требуется заключить новые договоры, на этот раз — о перегоне фуры и о передаче продавцам оставшейся суммы.

— В действительности в Европе приобреталась устаревшая автотехника, которая была значительно дешевле уплаченных потерпевшими средств, а также худшего качества. Однако и ею покупатели не могли воспользоваться ввиду значительных сумм таможенных платежей и утилизационного сбора, а также невозможности регистрации и эксплуатации с учетом характеристик на территории Российской Федерации, — рассказали в ведомстве.

Покупателю сообщали, что произошла путаница, привезли не тот грузовик и его нужно вернуть в ЕС. При этом обещали пригнать «настоящий» или вернуть все уплаченные деньги. Если покупатель соглашался, на таможне оформлялся вывоз грузовика из Беларуси. После этого продавцы исчезали вместе с полученными деньгами.

Всего в деле насчитывается более 50 эпизодов, а ущерб составил свыше 1,9 млн рублей. Фигурантам предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 209 УК (Мошенничество, совершенное организованной преступной группой, в особо крупном размере).

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