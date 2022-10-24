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В оккупированной Новой Каховке раздались взрывы

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  • 24.10.2022, 13:33
  • 4,204
В оккупированной Новой Каховке раздались взрывы
иллюстрационное фото

В одном из районов городаподнимается столб дыма.

В Новой Каховке Херсонской области, захваченной российскими оккупантами, утром в понедельник, 24 октября, прогремели взрывы, пишет «Главред».

В одном из районов города в месте прилета поднимается столб дыма. Видео опубликовано в Telegram.

По информации очевидцев, в городе сработала система противовоздушной обороны оккупантов РФ.

Несмотря на этом, раздались взрывы после нескольких «прилетов».

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