В оккупированной Новой Каховке раздались взрывы

В оккупированной Новой Каховке раздались взрывы2
- 24.10.2022, 13:33
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В одном из районов городаподнимается столб дыма.
В Новой Каховке Херсонской области, захваченной российскими оккупантами, утром в понедельник, 24 октября, прогремели взрывы, пишет «Главред».
В одном из районов города в месте прилета поднимается столб дыма. Видео опубликовано в Telegram.
По информации очевидцев, в городе сработала система противовоздушной обороны оккупантов РФ.
Несмотря на этом, раздались взрывы после нескольких «прилетов».