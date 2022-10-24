В Беларуси перестали работать карты Visa

В Беларуси перестали работать карты Visa9
- 24.10.2022, 13:34
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Недоступен канал связи с международной платежной системой.
«Банковский процессинговый центр» информирует, что в настоящее время недоступен канал связи с международной платежной системой VISA.
«Банковский процессинговый центр» информирует, что в настоящее время недоступен канал связи с международной платежной системой VISA. В связи с этим возможны отказы в обслуживании клиентов по картам международной платежной системы VISA.
Сообщается, что специалистами прилагаются совместные усилия для восстановления канала связи в максимально сжатые сроки.
БПЦ приносит свои извинения за доставленные неудобства.
Проблема может затронуть клиентов Беларусбанка, Белинвестбанка, Белагропромбанка, Паритетбанка, БПС-Сбербанка, БНБ-Банка, БТА Банка, Банка «Решение», Франсабанка, Цептербанка.