В Ижевске россияне устроили массовую драку из-за бесплатных арбузов

В Ижевске россияне устроили массовую драку из-за бесплатных арбузов21
- 24.10.2022, 13:39
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Есть пострадавшие.
В российском Ижевске городские власти решили провести День арбуза, праздник закончился давкой и дракой. Об этом пишет местное издание Izhlife.
Фестиваль под названием «Арбузник» организовали в городском парке им. Горького. После основных развлекательных мероприятий гостям пообещали бесплатно раздать 10 тонн арбузов.
Однако в результате началась толкотня и давка, россияне стали драться за арбузы, пытаясь унести как можно больше плодов. Есть пострадавшие.