У «Марко» новый директор 8 24.10.2022, 13:48

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Николай Мартынов уходит с поста генерального директора.

Представление нового генерального директора управляющей компании холдинга состоялось сегодня, 24 октября, на головной фабрике «Марко». Николай Мартынов передал право занять эту должность своему сыну, пишет Office Life со ссылкой на свои источники.

Сам Николай Мартынов не отходит полностью от дел, а продолжит участвовать в управлении компанией в должности заместителя по бизнес-анализу.

В 1994 году Николай Мартынов сделал смелый для того времени шаг, основав производственную компанию. Причем в сфере, где уже тогда доминировал «Белвест», на котором сам Мартынов получил азы ведения бизнеса.

В 2000-х компания значительно расширила свои активы: присоединены фабрика «Красный Октябрь», Витебский меховой комбинат и то, что осталось от обанкротившейся фабрики «Белкельме» в Белоозерске (теперь «Вердимар»). Также на предприятии «ВитМа» шьют сумки и кожгалантерею.

В 2013 году все активы были объединены в холдинг «Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко», который стал одним из самых крупных производителей обуви среди стран СНГ. Недавно к белорусским мощностям добавилась доля в совместном предприятии в Узбекистане.

Тем не менее наследнику такого капитала будет непросто справляться с вызовами нового времени. Павлу Мартынову сейчас немногим более, чем было его отцу, когда тот открывал бизнес в 1990-х.

Его карьерный рост в обувной империи отца начинался с должности сотрудника коммерческого отдела предприятия «Эвимар» (присоединено к СООО «Марко»). Сейчас он оставляет пост директора предприятия «Сан Марко» и становится у руля целого холдинга.

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