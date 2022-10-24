В Латвии будут судить белорусского шпиона 3 24.10.2022, 14:02

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Подсудимый был завербован и обучен на территории Беларуси.

В Риге будут судить гражданина Беларуси по обвинению в шпионаже: по данным следствия, он тайком фотографировал важные объекты в Латвии и передавал информацию в белорусскую военную разведку, пишет Delfi со ссылкой на агентство LETA.

Гражданина Беларуси по подозрению в шпионаже задержала Служба госбезопасности Латвии (СГБ) совместно с разведкой — это произошло 15 февраля, еще до начала войны в Украине.

Спецслужбы выяснили, что он по поручению белорусской военной разведки тайно фотографировал и снимал на видео объекты латвийской оборонной системы, критической инфраструктуры электроснабжения, а также важные объекты гражданской инфраструктуры.

Таким образом белорусу удалось раздобыть информацию как минимум о 17 объектах государственного значения. По оценке СГБ, она может представлять важность как для белорусских, так и для российских военных. Например, данные могут быть использованы в случае возможного военного конфликта с НАТО, в том числе с Латвией, для планирования диверсий или атак на военные объекты и критическую инфраструктуру страны.

Следователи также установили, что задержанный был завербован и обучен на территории Беларуси.

Его заключили под стражу и предъявили обвинение в шпионаже. По латвийским законам за такое преступление может грозить лишение свободы до 10 лет и пробационный надзор на срок до 3 лет. Судебное заседание назначено на 28 октября.

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