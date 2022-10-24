Российская БМП подорвалась на украинской мине

Российская БМП подорвалась на украинской мине4
- 24.10.2022, 14:09
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Генштаб ВСУ показал уничтожение очередной техники врага.
Вооруженные силы Украины ликвидировали очередную бронированную машину пехоты россиян. Технику вместе с экипажем разорвало на мине. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
- Благодаря работе саперов Николаевской бригады ДШВ ВС Украины ликвидирована очередная БМП оккупантов вместе с экипажем. Российских оккупантов в Украине уничтожают и будут уничтожать все, пока они не уйдут с нашей земли, - говорится в сообщении.