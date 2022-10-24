Генерал-майор СБУ объяснил, зачем Россия хранит в Херсоне «специфические войска» 2 24.10.2022, 14:26

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Виктор Ягун

Оккупанты не будут просто так сдавать город.

Такое мнение высказал генерал-майор СБУ в запасе Виктор Ягун в эфире телеканала «Эспрессо».

«В Херсоне остаются очень специфические войска русских – это десантники и морская пехота, которые подкреплены мобилизованными. И это говорит о том, что противник хочет устроить какие-то интересные вещи, не скажу Сталинград, скорее уличные бои, чтобы затянуть Украину в противостояние на длительное время и использовать свои специфические знания», - сказал Ягун.

Генерал заметил, что русские для того и зачищали Херсон от местного населения, чтобы не было информации об этих войсках. В то же время рашисты будут переодеваться в гражданскую одежду, чтобы заходить в тыл ВСУ и делать диверсии, считает Ягун.

«Часть наших бойцов, которые проходили обучение в Великобритании, учились на зачистку крупных городов и борьбу в крупных конгломератах, поэтому, я не исключаю, что именно эти подразделения и проведут зачистку нашего Херсона от вражеских бандоформирований, потому что войсками их трудно будет назвать», - отметил Ягун.

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