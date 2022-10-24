Гродненцы продали Audi 10 лет назад, а сейчас получили письмо, что авто могут конфисковать 5 24.10.2022, 14:35

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Теперь белорусы разыскивают машину.

Жители Гродно Виктор и Татьяна ещё в 2012 году продали свою Audi 80 1985 года по генеральной доверенности, которую оформили у нотариуса. Спустя десять лет, в октябре 2022-го, белорусы получили письмо с предупреждением о возможной конфискации машины, рассказывает autogrodno.by.

Второй стороной сделки была знакомая Виктора и Татьяны, покупавшая автомобиль сыну. После продажи никаких известий об «Ауди» бывшие владельцы не получали. Только лет пять назад пришёл штраф с камеры скорости за превышение в областном центре. Татьяна тогда встретилась с женщиной, чей сын был хозяином авто. Мать владельца сама оплатила штраф и уверила, что больше на этой машине никто не будет передвигаться, так как сын уехал за границу.

И вот ещё через пять лет семья получила письмо из Новогрудка. В нём говорилось, что автомобиль Audi, который принадлежит Виктору, могут конфисковать из-за правонарушения какого-то Евгения Александровича. Основание — ч. 1 ст. 18.15 КоАП (управление ТС в состоянии опьянения при концентрации этилового спирта до 0,8 промилле).

Татьяна поехала в Гродненскую ГАИ в надежде раздобыть информацию, однако там ничего не рассказали. Судебный пристав в Новогрудке также никаких сведений не дала и, сославшись на запрет разглашения личных данных, посоветовала искать выход самостоятельно.

— Очень надеюсь, что кто-то подскажет нам, где эта Audi сейчас, — говорит Татьяна. — Хотим её переоформить в срочном порядке — и пускай ездят на ней, пока не сгниёт.

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