Завтра в Беларуси резко потеплеет 1 24.10.2022, 14:45

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Фото: Charter97.org

Во вторник будет облачно с прояснениями.

Синоптики Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды дали прогноз на 25 октября: ожидается потепление, в некоторых районах температура воздуха будет до плюс 16 градусов.

Погода будет облачной с прояснениями, а в ночное время ожидаются небольшие дожди. Временами они пройдут еще утром и днем.

В отдельных районах ночью и утром образуется туман, а направление ветра будет юго-восточным с порывами до 3-8 метров в секунду.

Ночью термометры будут показать от +3 в северо-восточной части Беларуси до +11 градусов тепла в юго-западных районах.

Температура воздуха днем от +9 до +14 градусов, в юго-западной части территории страны до +16 градусов.

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