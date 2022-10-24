Британский генерал: Россиян в Херсоне ждет неизбежное поражение 2 24.10.2022, 14:56

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Ричард Даннатт

Россияне отстают на поле боя.

Россияне в Херсоне сейчас готовятся к «управляемому отходу», чтобы во время неизбежного поражения не убегать хаотично. Так считает бывший глава Генштаба Великобритании генерал Ричард Даннатт, сообщает Sky News.

«Россияне, очевидно, думают над тем, чтобы попытаться превратить то, что, вероятно, является неизбежным поражением на какой-то управляемый уход, чтобы это выглядело менее хаотичным с их точки зрения» – сказал Даннатт.

Он также отметил, что россияне отстают на поле боя. И именно это, по мнению генерала, обусловило ракетный террор против критической инфраструктуры Украины.

Даннатт также прокомментировал российскую пропаганду о якобы планах Украины использовать «грязную бомбу». Он соглашается с тем, что цель таких вбросов – искривить видение широкой картинки событий. Генерал сомневается, что россияне могут провести операцию «под чужим флагом», поскольку вряд ли они захотят сбрасывать бомбу на украинские регионы, которые считают своими после недавней аннексии.

«Этого не произойдет, если в Кремле еще осталась хоть какая-то логика», – считает Даннатт.

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