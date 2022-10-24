Шульман: Белорусы быстро вольются в семью европейских народов 2 24.10.2022, 15:05

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Екатериан Шульман

Беларусь освободится и станет счастливой.

Политолог из России Екатериан Шульман дала прогноз развитию будущего в Беларуси.

— Сегодня как минимум три народа подвергаются разорению: русский, украинский и белорусский, — говорит Шульман. – Дальше можно говорить, что Украина победит и отстроится с помощью всего мира, а Беларусь освободится и станет свободной и счастливой.

У них действительно довольно светлые перспективы, когда тень России отодвинется и перестанет поддерживать их нынешнее сомнительное и больше ни на чем не держащееся политическое устройство.

Беларусь страна небольшая, очень урбанизированная, достаточно гомогенная с точки зрения, как этнической, так и социальной. В общем, если им представится исторический шанс, Беларусь быстро вольется в семью европейских народов.

Я это поняла еще до событий 2020 года, когда общалась с белорусскими представителями тогдашней политической эмиграции. Уже тогда стало ясно, что их мало что отделяет от функциональной парламентской демократии, какой они и станут..

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