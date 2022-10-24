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В Беларуси камеры контроля средней скорости появились в новых местах

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  • 24.10.2022, 15:13
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В Беларуси камеры контроля средней скорости появились в новых местах

Они же могут работать по техосмотру.

Как работают комплексы контроля средней скорости: камеры устанавливаются в паре на расстоянии нескольких километров друг от друга и определяют превышение скорости не по отдельным транспортным средствам в заданной точке — они отслеживают весь поток, пишет «Онлайнер».

Первая камера считывает и фиксирует госномер и марку проезжающей мимо нее машины, а также время проезда данного участка дороги. Затем через заданное расстояние то же самое делает вторая камера. В автоматическом режиме эти сведения передаются в МВД. Определяется средняя скорость конкретной машины на всем отрезке пути, и при нарушении собственнику приходит уведомление.

Новые камеры, как сообщает ГАИ Витебской области, появились в Оршанском районе, на трассе в населенном пункте Бабиничи. Камеры оборудованы инфракрасной подсветкой и работают круглосуточно.

— Участки, на которых осуществляется контроль, обозначены предупреждающими знаками «Начало (конец) участка контроля средней скорости движения транспортных средств», — отметили в Госавтоинспекции. — Функционал камер и новое программное обеспечение позволяют в автоматическом режиме проверять транспортные средства на наличие пройденного техосмотра.

В Могилевской области камеры заработали в агрогородке Речица Чериковского района (автодорога Р43, протяженность 1 км 366 метров, скорость движения 60 км/ч).

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