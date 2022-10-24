Украинская разведка назвала возможных преемников Путина 6 24.10.2022, 15:16

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Глава ГУР МО Украины заявил, что есть одна самая вероятная кандидатура.

Преемником Путина видит себя тот, кто сейчас помогает ему совершать попытки аннексии территорий Украины – первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко. Другие кандидатуры менее вероятны. Об этом заявил в интервью «Украинской правде» глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов.

«Медведев - без шансов. А что касается сына Патрушева, то его хочет видеть президентом прежде всего его отец. Это самый главный, кто хочет этого. Есть ли у Патрушева шансы? Гипотетически есть. Но он там не один. Видит себя в кресле Кириенко», - добавил Буданов.

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