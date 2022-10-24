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Украинская разведка назвала возможных преемников Путина

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  • 24.10.2022, 15:16
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Украинская разведка назвала возможных преемников Путина

Глава ГУР МО Украины заявил, что есть одна самая вероятная кандидатура.

Преемником Путина видит себя тот, кто сейчас помогает ему совершать попытки аннексии территорий Украины – первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко. Другие кандидатуры менее вероятны. Об этом заявил в интервью «Украинской правде» глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов.

«Медведев - без шансов. А что касается сына Патрушева, то его хочет видеть президентом прежде всего его отец. Это самый главный, кто хочет этого. Есть ли у Патрушева шансы? Гипотетически есть. Но он там не один. Видит себя в кресле Кириенко», - добавил Буданов.

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