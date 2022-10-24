«Был сыном генерала»: ВСУ уничтожили капитана спецназа РФ

«Был сыном генерала»: ВСУ уничтожили капитана спецназа РФ2
- 24.10.2022, 15:28
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Потери несут и элитные части российской армии.
Бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили капитана российских оккупационных войск.
О новых потерях среди рашистов рассказал в Telegram офицер ВСУ и блогер Анатолий Штефан (Штирлиц).
Он также опубликовал фотографию ликвидированного российского офицера Константина Смирнова.
Штирлиц уточнил, что уничтоженный оккупант служил в спецназе оккупационных войск РФ.
По его данным, Смирнов из семьи военных – его отец был генералом.