«Был сыном генерала»: ВСУ уничтожили капитана спецназа РФ 2 24.10.2022, 15:28

3,336

Потери несут и элитные части российской армии.

Бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили капитана российских оккупационных войск.

О новых потерях среди рашистов рассказал в Telegram офицер ВСУ и блогер Анатолий Штефан (Штирлиц).

Он также опубликовал фотографию ликвидированного российского офицера Константина Смирнова.

Штирлиц уточнил, что уничтоженный оккупант служил в спецназе оккупационных войск РФ.

По его данным, Смирнов из семьи военных – его отец был генералом.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».