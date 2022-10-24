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«Был сыном генерала»: ВСУ уничтожили капитана спецназа РФ

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  • 24.10.2022, 15:28
  • 3,336
«Был сыном генерала»: ВСУ уничтожили капитана спецназа РФ

Потери несут и элитные части российской армии.

Бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили капитана российских оккупационных войск.

О новых потерях среди рашистов рассказал в Telegram офицер ВСУ и блогер Анатолий Штефан (Штирлиц).

Он также опубликовал фотографию ликвидированного российского офицера Константина Смирнова.

Штирлиц уточнил, что уничтоженный оккупант служил в спецназе оккупационных войск РФ.

По его данным, Смирнов из семьи военных – его отец был генералом.

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