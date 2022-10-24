Минчанину хотели «сдать» музей под видом квартиры 24.10.2022, 15:32

Но он переиграл аферистов.

Столичный рынок аренды как игра в «сапера»: настоящих, честных объявлений хватает, но среди них прячутся и «завлекаловки» от агентов или, еще хуже, матерых аферистов, вся задача которых заключается в том, чтобы развести человека на деньги, не дав взамен ничего (ну или печальный опыт, если это считается), пишет onliner.by.

С очередным любителем предоплат столкнулся сегодня минчанин, искавший себе двухкомнатную квартиру. Правда, молодой человек не растерялся и быстро вывел мошенников на чистую воду (но те, надо признаться, не сильно-то и старались запутать следы).

— Искал себе двухкомнатную квартиру с оплатой в районе $280. Обновил базу объявлений и увидел, что час назад выставили квартиру на улице Карла Маркса, — объясняет, как попал в эти сети, минчанин.

Центр города, хороший ремонт, привлекательная цена (620 рублей плюс «коммуналка») — молодой человек вступил в переписку. А там все как по маслу: якобы хозяйка сообщила, что объявление только выставила, правда, сама она находится за городом, а потому ни прямо сейчас, ни через час метры не покажет — ждите среды. И ждать, действительно, есть что: залог вносить не надо, договор заключается по желанию квартиранта, да и «коммуналка» минимальная — один человек зарегистрирован.

На разумное предложение потенциального жильца подъехать за город и привезти деньги (если жилье в таком же состоянии, как на фото) «собственница» почему-то отреагировала агрессивно: «Под каждого подстраиваться не обязана». Но буквально через пять минут после того, как переписка стихла, женщина сменила свой гнев на милость и предложила «соломоново» решение: жилец может перевести ей на карту 100 рублей, и тогда квартира будет за ним.

Но белорус оказался не так прост. Подвох парень почуял еще до того момента, как «хозяйка» завела разговор о предоплате. «Увидев адрес, я первым делом открыл панораму в Google Картах, а там вместо жилого дома — музей стоит. Я удивился и позвонил знакомым агентам, чтобы посмотрели, кто собственник, так как эта дама сказала, что она хозяйка квартиры. Скинул адрес, а мне прислали ответ, что никакой квартиры и нет. Тогда «хозяйка» скинула свидетельство о госрегистрации, мы пробили и его — результат тот же, нет информации», — описывает последовательность действий минчанин.

Поняв, что эта рыбка сорвалась с крючка, «владычица музея» удалила фото паспорта и фиолетового свидетельства. Но это не так уж и важно: паспорта в таких случаях всегда используются «левые» (мало ли беззаботных белорусов, охотно сливающих свои данные в сеть), да к тому же молодой человек успел все заскринить.

Но что делать, если знакомых агентов, которые могут выручить, у вас нет? А мошенники не прокололись и указали в свидетельстве настоящий адрес, а не музея-завода-исполкома (к слову, не забывайте элементарно прогуглить адреса — иногда даже по окнам становится понятно, что фотографии не имеют отношения к указанной квартире). Что ж, выход есть. На прошлой неделе мы подробно рассказывали о новом приложении от Национального кадастрового агентства, благодаря которому можно сверить информацию о собственниках за считаные минуты.

Расширенная «справка» платная (4,36 рубля), но в данном случае нам более чем хватило и бесплатной информации. Вот что получилось, когда мы ввели в поисковую строку адрес, а затем инвентарный номер. Все мимо. Так что пользуйтесь — 4 рубля значительно меньше, чем 100, которые хотят от вас получить аферисты.

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