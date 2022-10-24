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Актуальная карта боев в Украине от британской разведки: какие изменения на фронтах

  • 24.10.2022, 15:35
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Актуальная карта боев в Украине от британской разведки: какие изменения на фронтах

Украинские войска продолжают атаковать россиян на южном и восточном направлениях.

Украинские войска продолжают атаковать врага на южном и восточном направлениях. Тем временем россияне предпринимают активные действия под Донецком. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную в Twitter Минобороны Британии.

Так, согласно данным британской разведки, Вооруженные силы Украины продолжают контрнаступательные действия на Херсонском и Харьковском направлениях. На юге украинские военные пытаются продвинуться со стороны Николаева, в районе Снигиревки и в вдоль правого берега Днепра. А на востоке атаки проходят вдоль линии реки Оскол.

Россияне, в свою очередь, не оставляют попыток прорвать оборону Бахмута, в Донецкой области. Враг накапливает силы и пытается штурмовать укрепления украинских защитников, но успехов не имеет.

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