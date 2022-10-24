Министр обороны Румынии ушел в отставку из-за заявления об Украине 9 24.10.2022, 15:50

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Слова министра вызвали критику со стороны президента Румынии.

Министр обороны Румынии Василе Дынку подал в отставку. Поводом стало его заявление, в котором он незамысловато намекнул, что Украине, возможно, придется уступить территорию России во время переговоров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Romania TV.

Заявления министра вызвали критику со стороны президента Румынии Клауса Йоханниса. По его мнению, только правительство в Киеве может решать, с кем вести переговоры. В своем же заявлении об отставке в понедельник, 24 октября, Дынку объяснил «невозможность» работать с главой государства.

Что именно сказал Дынку

- Война будет продолжаться, единственным шансом на мир могут быть переговоры с Россией. Конечно, это сложные переговоры. Страны мира, НАТО, Соединенные Штаты должны договариваться о безопасности Украины, гарантий и мира с Россией. Украина сама не сможет вести переговоры с Россией, потому что политический класс в Украине сейчас не может позволить себе предположить… потерю территорий, окончательно несправедливую потерю территорий. Это было бы слишком большое поражение политиков, - сказал он в субботу, 8 октября.

При этом он высказал мнение, что у России есть ресурсы для продолжения войны.

- Было бы идеально достичь переговорной ситуации, даже если бы был достигнут замороженный конфликт, переговоры все равно принесли бы больше пользы, чем то, что происходит сейчас, уничтожение человеческих жизней и материальных ценностей, - пояснил Дынку.

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