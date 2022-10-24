Контрнаступление на Харьковщине: в ВСУ рассказали о продвижении вперед 24.10.2022, 16:13

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Украинские артиллеристы наносят по целям сокрушительные удары.

Подразделения Вооруженных сил Украины продолжают контрнаступление в Харьковской области, освобождая ранее захваченные оккупантами РФ территории.

Как сообщил командир взвода 112 Отдельной бригады ТрО ВСУ Вадим Васильчук, продвижение ВСУ продолжается несмотря на то, что сильные дожди замедляют продвижение вперед.

- Наступать всегда труднее. Нужно двигаться, но земля превратилась в грязь и это уменьшает возможности маневра, возможности движения ВСУ, но движение все равно продолжается, — пояснил комбриг.

Он добавил, что его подразделение ведет аэроразведку, выявляя личный состав и технику противника.

- Наша задача выявлять технику и личный состав противника. Выявляем фортификационные сооружения, а артиллеристы ВСУ наносят по целям сокрушительный удар, — добавил Васильчук.

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