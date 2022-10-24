На управляющего минским заводом металлоконструкций завели уголовное дело 4 24.10.2022, 16:29

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На его имущество наложен арест.

На управляющего государственным заводом в Минске завели уголовное дело, сообщает МВД. Он подозревается в причинения ущерба предприятию на сумму более миллиона рублей. Речь идет о заводе по производству металлоконструкций.

Как сообщает МВД, в 2016 году между профильным министерством, наблюдательным советом завода и коммерческой фирмой был заключен договор, согласно которому управление заводом осуществлял директор и менеджеры коммерческой фирмы. Они должны были оздоровить предприятие, наладить его нормальную работу и выплатить накопившиеся задолженности.

— Однако, проанализировав ситуацию на предприятии, мы пришли к выводу, что все эти 5 лет управленцы были озабочены собственным обогащением за счет предприятия. К примеру, 2 дочери директора фирмы, которых он оформил экономистами на заводе, получили более 100 тысяч рублей в качестве зарплаты и около 130 тысяч иных выплат, хотя фактически никакой работы на предприятии не выполняли.

При этом долги на производстве не уменьшались, а росли, отмечает МВД.

— Сделки, связанные с реализацией металлоконструкций, также проводились через управляющую фирму. Сотрудничество с необоснованным посредником причинило ущерб заводу в особо крупном размере. Выявлен и ряд других нарушений.

Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело за злоупотребление властью или служебными полномочиями. На имущество подозреваемого на сумму 550 тысяч рублей наложен арест.

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