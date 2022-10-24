Определился новый премьер Великобритании

Определился новый премьер Великобритании7
- 24.10.2022, 16:34
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Пенни Мордонт сняла свою кандидатуру с выборов.
Лидер Палаты общин Великобритании Пенни Мордонт сняла свою кандидатуру с выборов премьер-министра Великобритании и главы Консервативной партии. Таким образом, новым премьером станет Риши Сунак. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Twitter.
- Мы выбрали нашего следующего премьер-министра. Это решение является историческим и еще раз свидетельствует о разнообразии и таланте нашей партии. У Риши есть моя полная поддержка, - говорится в заявлении Мордонт.
По ее словам, новому правительству консерваторов нужно объединиться перед страной и новым премьером, чтобы вместе работать на благо британцев.
- Нам предстоит проделать большую работу, - добавила она.