Определился новый премьер Великобритании 7 24.10.2022, 16:34

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Риши Сунак

Пенни Мордонт сняла свою кандидатуру с выборов.

Лидер Палаты общин Великобритании Пенни Мордонт сняла свою кандидатуру с выборов премьер-министра Великобритании и главы Консервативной партии. Таким образом, новым премьером станет Риши Сунак. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Twitter.

- Мы выбрали нашего следующего премьер-министра. Это решение является историческим и еще раз свидетельствует о разнообразии и таланте нашей партии. У Риши есть моя полная поддержка, - говорится в заявлении Мордонт.

По ее словам, новому правительству консерваторов нужно объединиться перед страной и новым премьером, чтобы вместе работать на благо британцев.

- Нам предстоит проделать большую работу, - добавила она.

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