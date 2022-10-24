Белорусские больницы остались без запчастей к импортному медоборудованию

Белорусские больницы остались без запчастей к импортному медоборудованию1
- 24.10.2022, 16:48
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Санкции ударили и по медицине.
Главный врач 11-й городской клинической больницы Минска Андрей Табаньков сказал, как больницы обходятся без запчастей к импортному медицинскому оборудованию, пишет «Минск-Новости».
Табаньков ответил на вопрос, как импортное медоборудование будет работать в случае поломки, если вдруг для него не найдется необходимых запчастей или же их поставка затянется на неопределенный срок.
- В этом случае Минздрав нашел правильный подход: не замыкаться на конкретном производителе. К примеру, есть, допустим, немецкий наркозно-дыхательный аппарат, к которому нужны запчасти. Из-за этого техника не работает. Но имеются белорусские, китайские аналоги, - пояснил главврач.