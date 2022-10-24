закрыть
24 октября 2022, понедельник, 17:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белорусские больницы остались без запчастей к импортному медоборудованию

1
  • 24.10.2022, 16:48
  • 1,052
Белорусские больницы остались без запчастей к импортному медоборудованию

Санкции ударили и по медицине.

Главный врач 11-й городской клинической больницы Минска Андрей Табаньков сказал, как больницы обходятся без запчастей к импортному медицинскому оборудованию, пишет «Минск-Новости».

Табаньков ответил на вопрос, как импортное медоборудование будет работать в случае поломки, если вдруг для него не найдется необходимых запчастей или же их поставка затянется на неопределенный срок.

- В этом случае Минздрав нашел правильный подход: не замыкаться на конкретном производителе. К примеру, есть, допустим, немецкий наркозно-дыхательный аппарат, к которому нужны запчасти. Из-за этого техника не работает. Но имеются белорусские, китайские аналоги, - пояснил главврач.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Катастрофа путинской армии
Катастрофа путинской армии Гарри Каспаров
Путин стал террористом
Путин стал террористом Михаил Ходорковский
Страх добивает лукашистов 
Страх добивает лукашистов  Артем Черников
Марш мудрости продолжается
Марш мудрости продолжается Ирина Халип