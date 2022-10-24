ГАИ: После ДТП можно забрать права, только предъявив медсправку 24.10.2022, 16:58

Недавние изменения в законах коснулись и вопроса медицинских справок.

Например, при техосмотре она больше не нужна, при этом с начала года учет справок автоматизирован. В МВД рассказали об одном нюансе, который может заставить автомобилистов позаботиться о наличии актуального медицинского документа, пишет «Онлайнер».

«Документ о состоянии здоровья обязательно потребуется при обмене водительского удостоверения. Но есть и еще один важный нюанс, — заметил замначальника ГАИ Могилевской области Александр Войтешко. — При совершении правонарушения, за которое предусмотрено лишение прав, документ изымут до рассмотрения дела. И даже если по итогам будет вынесено решение о наложении штрафа, забрать его получится лишь после предъявления действительной медсправки».

Тут нужно понимать: «правонарушение, за которое предусмотрено лишение прав», это любое, в том числе даже самое незначительное ДТП. С марта 2021 года, после вступления в силу нового КоАП, изменилось определение понятия «создание аварийной обстановки».

Теперь это «действия участников движения, вынудившие других изменять скорость, направление движения или принимать иные меры по обеспечению собственной безопасности или безопасности других, а равно повлекшие повреждение другого ТС или имущества других участников движения». За это предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 5 до 20 базовых с лишением или без лишения прав до двух лет (ст. 18.13 ч. 12 КоАП РБ).

Соответственно при каждом ДТП (даже при мелком на парковке) считается, что виновник создал аварийную обстановку. Следовательно, по КоАП предусмотрено лишение прав. По словам Войтешко, даже если водитель сохранит удостоверение, забрать его из ГАИ он сможет, только показав медсправку.

Представитель ГАИ также обратил внимание на еще один аспект: «Пациентов медучреждений при наличии у них противопоказаний для нахождения за рулем уведомляют об этом письменно, также информация направляется в ГАИ. С этого момента до прохождения переосвидетельствования человек считается не имеющим права управления. МВД и Минздрав стремятся к тому, чтобы в перспективе обмен информацией о наложении и снятии подобных ограничений был налажен в онлайн-режиме».

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