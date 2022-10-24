В Изюме обнаружили секретные документы российских военных 24.10.2022, 17:10

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Изъяты списки личного состава военнослужащих ВС РФ танковых бригад.

Секретные документы, среди которых боевое распоряжение на вторжение в Украину и карта области по маршруту движения, были найдены в подвальном помещении лицея города Изюм.

Об этом сообщает censor.net со ссылкой на полицию Харьковской области.

- Среди выявленных вещественных доказательств – секретное боевое распоряжение военных РФ на вторжение на территорию Украины, топографическая карта Харьковской области по маршруту движения, списки личного состава военнослужащих ВС РФ танковых бригад, документы структурных подразделений ВГА Изюмского района, учебных заведений, медицинских заведений, предпринимателей и коммунальных предприятий, – говорится в сообщении.

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