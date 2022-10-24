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Шмыгаль: Восстановление Украины станет бустером для экономики Европы

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  • 24.10.2022, 17:29
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Шмыгаль: Восстановление Украины станет бустером для экономики Европы

План восстановления Украины оценивается в 750 миллиардов долларов.

Украина может помочь Европе стать самодостаточной во всех сферах, а восстановление Украины станет бустером для экономики Европы.

Об этом во время открытия V украинско-немецкого экономического форума заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

- Европа обладает самодостаточность во всех сферах - от безопасности до энергетики. И Украина может в этом помочь. Наше большое восстановление станет бустером для экономики Европы. Бустером, трамплином, ускорителем, катализатором. Как хотите можете это называть, но я в этом убежден, - сказал он.

Он напомнил, что План восстановления Украины оценивается в 750 миллиардов долларов, а его реализация поможет также и европейской экономике.

- План по восстановлению Украины это не о том, как вернуть все назад, это о том, как совместно двигаться вперед. И в процессе нашей трансформации откроются совершенно невероятные возможности для европейского бизнеса. В энергетике, аграрном секторе, военно-промышленном комплексе, IT, всех других сферах Украина может стать площадкой для размещения европейского производства рядом с рынком сбыта. Для этого у нас есть квалифицированные специалисты, развитая логистика, мощная энергетика, природные ресурсы, - сказал он.

Шмыгаль отметил, что приоритетными для развития являются военно-промышленный комплекс, энергетика, цифровые технологии, аграрный сектор и реализация green deal.

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