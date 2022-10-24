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Экс-главнокомандующий армией Британии: России грозит неизбежное поражение в Херсоне

  • 24.10.2022, 17:37
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Экс-главнокомандующий армией Британии: России грозит неизбежное поражение в Херсоне

Российские войска будут пытаться выдавать свой уход за управляемый.

Бывший главнокомандующий британской армией генерал лорд Даннатт заявил, что России грозит «неизбежное поражение» в Херсоне. А российские войска, пытаясь «сохранить лицо», будут выдавать свой уход за управляемый.

Об этом экс-головнокомандующий армией Британии сказал в интервью Sky News, а его слова цитирует The Guardian. Издание отмечает, что жителей оккупированного Россией Херсона призвали покинуть город.

- Очевидно, что россияне думают попытаться превратить то, что является неизбежным поражением, в своего рода управляемый вывод войск, чтобы с их точки зрения это выглядело менее хаотично, — сказал Даннатт.

Генерал предположил, что Россия нацелилась на уничтожение энергетической инфраструктуры Украины, поскольку войска РФ все еще остаются на поле боя.

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