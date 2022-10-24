Бойцы ВСУ сбили российский самолет ракетой «Stinger»
- 24.10.2022, 17:57
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Видеофакт.
Военный журналист и волонтер Роман Бочкала обнародовал видео, на котором показано, как украинские воины сбили российский самолет.
Стреляли из ПЗРК «Stinger». При том, что подразделение специализируется на более далекобойных украинских комплексах «Стугна».
Когда и где произошел удачный выстрел не указывается. Но подача материала говорит о том, что произошло это сегодня на территории Запорожской области.
К слову именно, в Запорожской области украинские военные и нацгвардейцы наиболее часто из ПЗРК сбивают российские самолеты. Как правило, «Иглой».