Бойцы ВСУ сбили российский самолет ракетой «Stinger» 24.10.2022, 17:57

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Видеофакт.

Военный журналист и волонтер Роман Бочкала обнародовал видео, на котором показано, как украинские воины сбили российский самолет.

Стреляли из ПЗРК «Stinger». При том, что подразделение специализируется на более далекобойных украинских комплексах «Стугна».

Когда и где произошел удачный выстрел не указывается. Но подача материала говорит о том, что произошло это сегодня на территории Запорожской области.

К слову именно, в Запорожской области украинские военные и нацгвардейцы наиболее часто из ПЗРК сбивают российские самолеты. Как правило, «Иглой».

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