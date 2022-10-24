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В Ольшанах появится крупнейший в Беларуси молитвенный дом

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  • 24.10.2022, 18:07
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В Ольшанах появится крупнейший в Беларуси молитвенный дом

Его строит протестантская община.

В агрогородке Ольшаны Столинского района строят молитвенный дом, который станет крупнейшим в Беларуси. Об этом сообщает «Медиа-Полесье» со ссылкой на журнал «Благодать».

Молитвенный дом рассчитан на три тысячи мест. Его возведением занимается местная община христиан веры евангельской, старшим пастором которой является Василий Симанович.

Строительство идет уже около полугода, на данный момент почти готов каркас здания, стены и остов крыши. На площадке работают 40−60 строителей в две смены.

Полесский поселок Ольшаны известен как один из крупнейших центров евангельского христианства в Беларуси. В агрогородке живут около 8 тысяч человек, из них больше 3 тысяч посещают протестантскую церковь, а в воскресной школе учатся около 1100 детей.

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