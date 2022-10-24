Германия поставит Украине еще три комплекса IRIS-T 24.10.2022, 18:10

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Каждый комплекс IRIS-T способен прикрыть от ударов оккупантов большой украинский город.

Германия в ближайшее время предоставит Украине еще три зенитно-ракетных комплекса ПВО IRIS-T. Об этом канцлер Германии Олаф Шольц заявил во время выступления на открытии пятого немецко-украинского бизнес-форума по восстановлению Украины в Берлине, сообщает 24 октября «Укринформ».

«Атаки России на гражданскую инфраструктуру показывают, что нужно сделать все, чтобы отстроить и защитить украинские города, села, мосты, улицы и железнодорожное полотно. Поэтому я очень рад, что наши зенитно-ракетные комплексы и зенитные самоходные установки, а теперь еще и IRIS-T в Украине... Эта система может защитить большой город. Еще три таких установки мы поставим в Украину как можно скорее», – заверил Шольц.

Немецкий лидер акцентировал внимание на том, что полномасштабное вторжение РФ в Украину 24 февраля стало «ужасным пунктом в истории в целом».

«Мы поддерживаем вашу страну [Украину] политически, финансово, экономически, гуманитарно, а также оружием. Да, об этом мы тоже говорим на экономической конференции», – указал он.

Канцлер подтвердил, что Германия вместе с партнерами будет поддерживать Украину столько, сколько нужно.

«Это касается и времени войны, а также восстановления. Вы можете положиться на Германию, ЕС и других друзей в мире», – резюмировал Шольц.

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