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Директор сети «Соседи» арестован

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  • 24.10.2022, 18:18
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Директор сети «Соседи» арестован

Его арестовали за рост цен.

Комитет госконтроля нашел повышение цен в сети магазинов «Соседи» и арестовал директора управляющей организации.

«Проверкой установлено, что должностные лица управляющей организации, зная о запрете повышения розничных цен на товары, не обеспечили принятие должных мер для недопущения их роста в розничной торговой сети магазинов «Соседи», – сообщает пресс-служба КГК.

КГК обнаружил, что с 6 по 18 октября цены были повышены на более чем 65 ассортиментных позиций.

В отношении директора управляющей компании возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 425 УК (бездействие должностного лица). Он арестован.

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