Директор сети «Соседи» арестован

Директор сети «Соседи» арестован4
- 24.10.2022, 18:18
- 3,668
Его арестовали за рост цен.
Комитет госконтроля нашел повышение цен в сети магазинов «Соседи» и арестовал директора управляющей организации.
«Проверкой установлено, что должностные лица управляющей организации, зная о запрете повышения розничных цен на товары, не обеспечили принятие должных мер для недопущения их роста в розничной торговой сети магазинов «Соседи», – сообщает пресс-служба КГК.
КГК обнаружил, что с 6 по 18 октября цены были повышены на более чем 65 ассортиментных позиций.
В отношении директора управляющей компании возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 425 УК (бездействие должностного лица). Он арестован.