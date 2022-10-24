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Зеленский обратился к Израилю

  • 24.10.2022, 18:23
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Зеленский обратился к Израилю
Владимир Зеленский

Президент Украины призвал передать системы ПВО.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Израиль определиться, с кем он: с демократическим миром, или с теми, кто закрывает глаза на российский террор.

Об этом заявил сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление главы государства.

«Не время ли Израилю избрать, с кем вы? Или с демократическим миром, который бок о бок борется против экзистенциальной угрозы своему существованию? Или с теми, кто закрывает глаза на российский террор даже тогда, когда ценой продолжения террора полное разрушение глобальной безопасности? Я верю, что вы ответите на мои вопросы», - отметил президент Украины.

Зеленский также поблагодарил народ Израиля за понимание и помощь, в частности медицинскую, а также медиа страны, которые распространяют правду о войне России против Украины и осуждают российский террор.

«И мы видели: нас поддерживают на Земле обетованной. Верю, что мы увидим поддержку и в небе», - добавил глава государства.

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