Шольц: Вложения в Украину – это инвестиции в будущую страну ЕС 1 24.10.2022, 18:45

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Олаф Шольц

В Берлине обсуждают послевоенное восстановление Украины.

Канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления на открытии 5-го немецко-украинского бизнес-форума по восстановлению Украины в Берлине 24 октября заявил, что хотел бы, чтобы Украина стала членом Европейского союза. Об этом сообщил телеканал «Немецкая волна».

По словам Шольца, это «четкий сигнал» инвесторам, что их вложения в Украину – это «инвестиции в будущую страну ЕС».

Он отметил, что Германия будет поддерживать Украину до тех пор, «пока это будет необходимо». Как подчеркнул канцлер, отношения Украины и Германии никогда не были «столь тесными», а европейское будущее Украины – «более ясным».

К немецким компаниям с просьбой об инвестициях обратился глава украинского правительства Денис Шмыгаль. Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров.

«Наше большое восстановление станет бустером для экономики Европы. Трамплином, ускорителем, как хотите. План возобновления Украины – грандиозный, но также грандиозными является и ущерб, который нам нанесла Россия», – заявил Шмыгаль.

Состоянием на июнь этого года ущерб Украины от российской агрессии составляет около $350 млрд, рассказал Шмыгаль. Он добавил, для восстановления страны необходимы ресурсы в размере $750 млрд.

«В процессе нашей трансформации, будут открыты новые возможности для европейского бизнеса. В энергетике, аграрном секторе, ВПК, IT и других областях. Украина может стать площадкой ниаршоринга – размещение европейского производства рядом с рынком сбыта. Для этого есть квалифицированные специалисты, развитая логистика, мощная энергетика, природные ресурсы», – сказал премьер-министр.

Шмыгаль также отметил, что в будущем Украина будет надежным поставщиком чистой энергии для ЕС. Ведь до войны, по его словам, около 70% электроэнергии производилось за счет атомной, гидро- и возобновляемой генерации.

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