Ученые получили первый геномный портрет семейства неандертальцев 4 24.10.2022, 18:57

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ДНК останков возрастом 54 тысячи лет.

Международная группа ученых проанализировала найденные в 1980—2007 гг. на Алтае останки первобытных людей. Им удалось узнать несколько необычных подробностей о быте неандертальцев, передает «Новое время».

Чтобы нарисовать подробную картину генетического состава и родства этих неандертальцев, ученые проанализировали митохондриальную ДНК (передается по женской линии), Y-хромосомы (передаются от отца к сыну) и данные всего генома (наследуются от обоих родителей) для 17 окаменелостей неандертальцев.

Среди них были останки отца-неандертальца и его дочери-подростка, а также пары второстепенных родственников — мальчика и взрослой женщины, возможно, его двоюродной сестры, тети или бабушки.

Выяснилось, что у неандертальцев из Чагырской пещеры и пещеры Окладникова есть несколько общих гетероплазмий — особого вида митохондриальной ДНК, который обычно сохраняется менее трех поколений.

В совокупности с доказательствами их тесных семейных связей это указывает на то, что чагырские неандертальцы, должно быть, жили и умерли примерно в одно и то же время.

Анализ также показал, что это сообщество неандертальцев имело чрезвычайно низкое генетическое разнообразие — в соответствии с размером группы всего от 10 до 20 человек.

Это намного меньше, чем генетическое разнообразие, зарегистрированное для любого древнего или современного человеческого сообщества, и больше похоже на то, что наблюдается среди исчезающих видов, таких как гориллы.

Однако чагырские неандертальцы не были сообществом отшельников. Ученые обнаружили, что разнообразие их митохондриальной ДНК было намного выше, чем разнообразие их Y-хромосом, что можно объяснить преобладанием женской (а не мужской) миграции между неандертальскими сообществами.

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