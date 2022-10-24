закрыть
24 октября 2022, понедельник, 20:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ВСУ вытеснили оккупантов из четырех населенных пунктов на Донбассе

  • 24.10.2022, 19:06
  • 3,890
ВСУ вытеснили оккупантов из четырех населенных пунктов на Донбассе

Вечерняя сводка Генштаба ВСУ.

Вооруженные силы Украины вытеснили врага из населенных пунктов Кармазиновка, Мясожаровка и Невское Луганской области и Новосадово в Донецкой области.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Противник пытается удержать временно захваченные территории, улучшить тактическое положение, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях, вместе с тем ведет наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

В течение текущих суток Силы обороны Украины отразили атаки врага в районах населенных пунктов Спирное, Соледар, Бахмут, Андреевка, Марьинка и Первомайское. Благодаря успешным действиям украинские войска вытеснили врага из населенных пунктов Кармазиновка, Мясожаровка и Невское Луганской области и Новосадово в Донецкой области.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов по объектам критической инфраструктуры Украины с территории Республики Беларусь. В том числе и ударными БПЛА иранского производства.

В других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Слобожанском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Красное, Огурцово, Старица и Чугуновка;

на Купянском и Лиманском направлениях - из танков и артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Берестово, Кисловка, Каменка, Дроновка, Заречное, Надежда и Белогоровка;

на Бахмутском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Бахмутское, Бахмут, Белогоровка, Веселое, Зеленополье, Клищиевка, Курдюмовка, Верхнекаменное, Озаряновка, Опросное, Соледарь, Спорное и Яковское;

на Авдеевском направлении - из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Бердичи, Водяное, Невельское, Красногоровка, Константиновка, Новомихайловка, Марьинка и Первомайское;

на Новопавловском и Запорожском направлениях - из танков и всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Большая Новоселка, Времевка, Угледар, Гуляйполе, Железнодорожное, Малиновка, Никольское, Ольговское, Павловка и Шевченко.

На Южнобужском направлении враг вел обстрелы, в частности, в районы Квитневого, Благодатного, Белогорки, Правдиного, Партизанского, Давыдового Брода и Трифоновки.

Авиация сил обороны, в течение текущих суток, нанесла семнадцать ударов. Подтверждено поражение тринадцати районов сосредоточения вооружения и военной техники врага и четырех позиций зенитных ракетных комплексов. Кроме того, подразделения противовоздушной обороны на разных направлениях сбили два вертолета.

Украинские ракетные войска и артиллерия за текущие сутки поразили четыре пункта управления, десять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, шесть складов боеприпасов, зенитный ракетный комплекс, район огневых позиций артиллерии и три других важных объекта противника.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Катастрофа путинской армии
Катастрофа путинской армии Гарри Каспаров
Путин стал террористом
Путин стал террористом Михаил Ходорковский
Страх добивает лукашистов 
Страх добивает лукашистов  Артем Черников
Марш мудрости продолжается
Марш мудрости продолжается Ирина Халип