В Литве задержали две партии контрабандных сигарет из Беларуси на 260 тысяч евро 6 24.10.2022, 19:11

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Суммарно литовские таможенники изъяли 69 723 пачки сигарет.

Литовские таможенники сообщили, что 19 октября задержали на границе еще две крупных партии белорусских контрабандных сигарет. Одна из них была в микроавтобусе, который остановили в пункте пропуска Мядининкай, вторая — в грузовике, досмотренном в Шальчининкае.

Микроавтобус Renault приехал в пункт пропуска «Мядининкай» из Беларуси в среду около полудня. У пограничников и таможенников он вызвал подозрения. Машину отправили на досмотр, ее пришлось буквально разобрать по частям, чтобы выявить все тайники. Они были оборудованы в боковых стенах, полу и потолке микроавтобуса. Там нашли сигареты «НЗ Голд», «Минск Суперслим» и «Фест», всего около 15 тыс. пачек.

Около пяти вечера в пункте пропуска «Шальчининкай» литовцы решили проверить подозрительный грузовик, въехавший из Беларуси. За рулем был гражданин Литвы, он заявил, что машина пустая, однако ее отправили на мобильный рентген-контроль. Оказалось, что в передней стенке полуприцепа оборудован тайник, в котором были обнаружены около 55 тысяч пачек сигарет.

Суммарно таможенники изъяли 69 723 пачки сигарет, их стоимость с учетом налогов оценена в 260 557 евро.

Возбуждены уголовные дела о контрабанде, оба водителя были задержаны и после отпущены под подписку о невыезде.

Напомним, буквально двумя днями ранее, 17 октября, на границе Литвы в двух грузовиках были обнаружены белорусские контрабандные сигареты на более чем 830 тысяч евро.

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