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В Литве задержали две партии контрабандных сигарет из Беларуси на 260 тысяч евро

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  • 24.10.2022, 19:11
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В Литве задержали две партии контрабандных сигарет из Беларуси на 260 тысяч евро

Суммарно литовские таможенники изъяли 69 723 пачки сигарет.

Литовские таможенники сообщили, что 19 октября задержали на границе еще две крупных партии белорусских контрабандных сигарет. Одна из них была в микроавтобусе, который остановили в пункте пропуска Мядининкай, вторая — в грузовике, досмотренном в Шальчининкае.

Микроавтобус Renault приехал в пункт пропуска «Мядининкай» из Беларуси в среду около полудня. У пограничников и таможенников он вызвал подозрения. Машину отправили на досмотр, ее пришлось буквально разобрать по частям, чтобы выявить все тайники. Они были оборудованы в боковых стенах, полу и потолке микроавтобуса. Там нашли сигареты «НЗ Голд», «Минск Суперслим» и «Фест», всего около 15 тыс. пачек.

Около пяти вечера в пункте пропуска «Шальчининкай» литовцы решили проверить подозрительный грузовик, въехавший из Беларуси. За рулем был гражданин Литвы, он заявил, что машина пустая, однако ее отправили на мобильный рентген-контроль. Оказалось, что в передней стенке полуприцепа оборудован тайник, в котором были обнаружены около 55 тысяч пачек сигарет.

Суммарно таможенники изъяли 69 723 пачки сигарет, их стоимость с учетом налогов оценена в 260 557 евро.

Возбуждены уголовные дела о контрабанде, оба водителя были задержаны и после отпущены под подписку о невыезде.

Напомним, буквально двумя днями ранее, 17 октября, на границе Литвы в двух грузовиках были обнаружены белорусские контрабандные сигареты на более чем 830 тысяч евро.

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