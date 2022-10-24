В ГУР рассказали, где находится кум Путина Медведчук 4 24.10.2022, 19:16

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Виктор Медведчук

По условиям обмена одиозный олигарх и политик должен был оставаться в Анкаре.

Обвиняемый в государственной измене пророссийский политик и олигарх Виктор Медведчук после обмена пленными оказался в Москве. Согласно условиями обмена, он должен был оставаться в Анкаре. Однако к нему возникло множество вопросов со стороны ФСБ РФ – особенно о том, куда делись деньги. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

В интервью «Украинской правде» он рассказал о том, что по итогам масштабного обмена пленными между Украиной и Россией кум Путина Медведчук оказался в Москве.

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