В ГУР рассказали, где находится кум Путина Медведчук

В ГУР рассказали, где находится кум Путина Медведчук4
- 24.10.2022, 19:16
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По условиям обмена одиозный олигарх и политик должен был оставаться в Анкаре.
Обвиняемый в государственной измене пророссийский политик и олигарх Виктор Медведчук после обмена пленными оказался в Москве. Согласно условиями обмена, он должен был оставаться в Анкаре. Однако к нему возникло множество вопросов со стороны ФСБ РФ – особенно о том, куда делись деньги. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.
В интервью «Украинской правде» он рассказал о том, что по итогам масштабного обмена пленными между Украиной и Россией кум Путина Медведчук оказался в Москве.