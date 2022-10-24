Беларусь выходит из Расширенного частичного соглашения по спорту Совета Европы 3 24.10.2022, 19:30

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В марте Комитет министров Совета Европы приостановил участие Беларуси во всех частичных соглашениях СЕ.

Беларусь выходит из Расширенного частичного соглашения по спорту Совета Европы. Данное решение принято указом Александра Лукашенко.

Отмечается, что решение о том, что Беларусь выходит из Расширенного частичного соглашения по спорту Совета Европы, обусловлено следующим фактором:

- С 17 марта 2022 года Комитет министров Совета Европы по политическим мотивам приостановил участие Беларуси во всех частичных соглашениях СЕ.

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