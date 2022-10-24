«Если не успеем отступить – хана»1
- 24.10.2022, 19:36
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Оккупант пожаловался на сложности на фронте.
Военнослужащий из России, который находится на Херсонском направлении рассказал сестре о том, что оккупанты готовятся отступать через пару дней. Об этом идет речь в разговоре, перехват которого опубликовало Главное управление разведки Министерства обороны в Facebook 24 октября.
«Тут новости плохие все. Тут х*хлы наступление готовят. Будем отступать, если успеем. А если нет, то всем хана. Пока мы единственные, кто тут остался», – говорит он и добавляет, что это человек 100-150 из батальона. Остальные либо погибли, либо ранены.
«Не знаю, день-два», – отвечает он на вопрос, когда они должны уходить. Пока что нет такой команды, говорит оккупант.
«Командиры у вас бестолковые, что ли?»– спрашивает девушка, на что оккупант отвечает: «Вся армия такая».