Bloomberg: Нефтяные санкции ЕС вредят РФ еще до вступления в силу 24.10.2022, 19:41

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Морские поставки нефти из России уже упали.

Санкции Европейского Союза, направленные на экспорт российской нефти, могут начать сказываться уже сейчас, за шесть недель до того, как они должны были вступить в силу.

Об этом пишет Bloomberg.

Морские поставки нефти из России упали до пятинедельного минимума за семь дней до 21 октября, потянув за собой и средний четырехнедельный показатель.

Снижение объемов в сочетании с наименьшей ставкой пошлины на зарубежные поставки с февраля 2021 года привело к тому, что еженедельные доходы Кремля от продажи нефти стали самыми низкими с тех пор, как Москва ввела свои войска в Украину в феврале.

По крайней мере одна из трех стран, которые помогали Москве поддерживать экспорт сырой нефти после ее вторжения в Украину, может уменьшить объемы закупок российских баррелей, по крайней мере на данный момент. В то время как потоки в Китай и Индию остаются стабильными, два ключевых индийских нефтеперерабатывающих завода остановили спотовые закупки российской нефти, которая поступит после того, как 5 декабря вступят в силу санкции ЕС, которые лишат суда страхования и других услуг.

Поставки из тихоокеанских портов России занимают всего несколько дней, чтобы достичь китайских импортных терминалов, и рейс из Черного моря в Турцию является таким же коротким. В противоположность этому, поставки в Индию занимают несколько недель, что повышает риск попадания под санкции еще до их прибытия.

Потоки в Китай, Индию и Турцию достигли пика в июне на уровне 2,2 млн баррелей в сутки. За четыре недели до 21 октября этот показатель снизился примерно на 330 000 баррелей в день. Однако объем нефти на танкерах, которые еще не прибыли в конечные пункты назначения, остается большим и составляет более 310 000 баррелей в день.

Это усложняет задачу мониторинга российского экспорта, но большинство из этих судов попадает в Индию, а меньшее количество направляется дальше на восток в Китай. Но даже добавление этих судов в расчет показывает падение совокупного потока российской нефти в Турцию, Китай и Индию до трехнедельного минимума.

Между тем, торговые дома и нефтеперерабатывающие компании спешат забронировать резервуары в Роттердаме на ближайшие месяцы в ожидании кризиса поставок после того, как санкции ЕС вступят в силу.

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