Глава Генштаба ВС РФ Герасимов позвонил американским и британским военным из-за «грязной бомбы» 7 24.10.2022, 20:01

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Валерий Герасимов

Ранее такие разговоры вел Шойгу.

Глава Генштаба вооруженных сил России Валерий Герасимов связался по телефону с высшими военными должностными лицами Великобритании и США по поводу ситуации с «грязной бомбой», которую якобы может использовать Украина.

По данным министерства обороны РФ, Герасимов провел переговоры с начальником Штаба обороны Великобритании Энтони Радакином и председателем Комитета начальников штабов вооруженных сил США Марком Милли.

По итогам переговоров британская сторона сообщила, что адмирал Радакин отверг необоснованные заявления России о том, что Украина планирует действия, направленные на эскалацию конфликта, а также подчеркнул решимость Великобритании и дальше оказывать поддержку Украине.

Министр обороны России Сергей Шойгу 23 октября связался по телефону с министрами обороны Франции, Турции, Великобритании и США. Как минимум в трех случаях Шойгу говорил о «возможных провокациях со стороны Украины с применением «грязной бомбы».

24 октября министерства иностранных дел Франции, Британии и США заявили, что отвергают «явно ложные обвинения России». Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал российские предупреждения о «грязной бомбе» абсурдными. В Киеве заявляли, что не обладают никакой «грязной бомбой и применить такую в Украине может лишь Россия.

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