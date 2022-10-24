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Цена газа в Европе упала ниже $1000 за 1000 кубометров

  • 24.10.2022, 20:05
Цена газа в Европе упала ниже $1000 за 1000 кубометров

Газохранилища в Европе заполнены почти под завязку.

Всего два месяца назад «Газпром» предрекал, что цена европейского газа к зиме достигнет $4000 за 1000 кубометров, а заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев грозил Европе $5000. И казалось, что некоторые участники рынка вроде бы согласны: цена фьючерса Dutch TTF достигала 26 августа 340 евро/МВт ч (более $3600 за 1000 кубометров).

Но в понедельник, 24 октября, она упала ниже 100 евро/МВт ч и ниже $1000 за 1000 кубометров, передает The Moscow Times.

Газохранилища в Европе заполнены почти под завязку – на 93,4%, по данным Gas Infrastructure Europe. Из них в Германии – на 97,2%, а в Бельгии, Дании, Франции – на 98-100%. Десятки СПГ-танкеров курсируют у берегов Европы в ожидании разгрузки – имеющиеся терминалы не справляются с наплывом газа. Смягчить энергетический кризис в Европе помогает и погода. Октябрь заканчивается неожиданным потеплением во многих странах, и в Париже, например, температура в четверг может достичь 25 градусов, по прогнозу Maxar Technologies.

Несмотря на снижение цены, новые поставки продолжают идти в Европу, либо танкеры ждут повышения цены с наступлением зимы (но этот навес предложения будет помогать сдерживать рост котировок). «Участники рынка держат груз в танкерах, используя их в качестве плавучих хранилищ, надеясь получить больше выгоды зимой, хотя ставки фрахта, нехватка слотов на СПГ-терминалах осложняет реализацию таких сделок, – говорится в отчете S&P Global Commodity Insights. – Несмотря на это, десятки танкеров, многие из США, идут через Атлантику, намереваясь разгрузиться в Европе, где континент готовится к сезону пикового спроса».

Поставки с американских месторождений на крупнейший экспортный терминал Sabine Pass компании Cheniere Energy достигли рекорда за неделю по 18 октября, по данным S&P Global, – 147 млн кубометров в сутки. Кроме того, в ноябре должен заработать не функционировавший с июня из-за пожара терминал Freeport LNG мощностью 65 млн кубометров в сутки.

Наконец, европейские страны уже несколько недель работают над новыми механизмами, которые должны стабилизировать рынок газа и электроэнергии. В числе рассматриваемых предложений – введение динамического коридора для цены газа, чтобы предотвратить высокую волатильность и сильные внутридневные скачки, а также создание ценового индекса для СПГ.

В понедельник вечером газ стоил 96 евро/МВт ч ($988 за 1000 кубометров). Это меньше, чем 24 февраля, когда цена подскочила после вторжения России в Украину. Несмотря на падение более чем на 70% с августовского пика, цена все еще втрое превышает средний уровень за последние пять лет.

«Что касается поставок, Европа сейчас находится в комфортном положении. Риски отключений и нормирования электроэнергии снижаются, – считает Грэм Фриман, аналитик Wood Mackenzie.

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